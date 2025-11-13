Connect with us

Calciomercato Milan, la cura del gol è Lewandowski? Tentazione sempre più forte: il polacco attratto dai rossoneri. E il Barcellona...

Mercato Milan, il rendimento di Modric non è passato inosservato: tante squadre sul croato in vista della prossima stagione. La posizione del centrocampista

Mercato Milan, accordo chiaro con Giorgio Furlani: aprile mese decisivo, permanenza al momento non scontata. I dettagli

Calciomercato Milan, Tare allettato dalla clamorosa idea a parametro zero: riflessioni in corso per un motivo. La situazione

Zirkzee pronto a lasciare il Manchester United a gennaio? L'olandese ha una preferenza chiara. C'è un club in pole, il Milan osserva

Calciomercato Milan, la cura del gol è Lewandowski? Tentazione sempre più forte: il polacco attratto dai rossoneri. E il Barcellona…

7 minuti ago

Lewandowski

Calciomercato Milan, Robert Lewandowski potrebbe essere la cura del gol in casa rossonera: dialoghi sempre più fitti in corso

Nonostante le ingenti risorse finanziarie impiegate negli ultimi anni, la questione del centravanti resta un cruccio irrisolto per il Milan. Per ovviare, seppur temporaneamente, al problema, il Diavolo sta valutando di seguire lo schema adottato per Luka Modrić: inserire un calciatore di massima esperienza che funga da mentore per giovani come Francesco Camarda.

Calciomercato Milan, Lewandowski: il vecchio leone nel mirino

Il profilo che circola con maggiore insistenza è quello di Robert Lewandowski, il 37enne attaccante del Barcellona. Il suo accordo con i Blaugrana si estingue il prossimo 30 giugno e la sua decisione sul futuro è ancora sospesa.

Come riportato da Tuttosport, il Milan sta monitorando attentamente l’evoluzione della vicenda. Se il polacco dovesse optare per la conclusione della sua parentesi al Barça (il cui rinnovo è vincolato al suo consenso), il club di Via Aldo Rossi è pronto ad agire.

La cisi degli ultimi N.9

L’eventuale arrivo di Lewandowski coprirebbe il vuoto solo per un paio di stagioni, ma il bisogno di una soluzione è urgente. Dopo l’affidabilità dimostrata da Olivier Giroud, i successori hanno tutti deluso: Divock Origi, Noah Okafor, Luka Jović e Alvaro Morata non hanno offerto il rendimento sperato.

Anche l’ultimo arrivato, Santiago Giménez, sta incontrando enormi difficoltà. Per questo motivo, il Milan desidera una garanzia di gol immediata, e il nome di Lewandowski rappresenta la scelta prioritaria per un innesto di sicura esperienza nel breve periodo.

