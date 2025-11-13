Calciomercato Milan, la cura del gol è Lewandowski? Tentazione sempre più forte: il polacco attratto dai rossoneri. E il Barcellona...

Calciomercato Milan, Robert Lewandowski potrebbe essere la cura del gol in casa rossonera: dialoghi sempre più fitti in corso

Nonostante le ingenti risorse finanziarie impiegate negli ultimi anni, la questione del centravanti resta un cruccio irrisolto per il Milan. Per ovviare, seppur temporaneamente, al problema, il Diavolo sta valutando di seguire lo schema adottato per Luka Modrić: inserire un calciatore di massima esperienza che funga da mentore per giovani come Francesco Camarda.

Calciomercato Milan, Lewandowski: il vecchio leone nel mirino

Il profilo che circola con maggiore insistenza è quello di Robert Lewandowski, il 37enne attaccante del Barcellona. Il suo accordo con i Blaugrana si estingue il prossimo 30 giugno e la sua decisione sul futuro è ancora sospesa.

Come riportato da Tuttosport, il Milan sta monitorando attentamente l’evoluzione della vicenda. Se il polacco dovesse optare per la conclusione della sua parentesi al Barça (il cui rinnovo è vincolato al suo consenso), il club di Via Aldo Rossi è pronto ad agire.

La cisi degli ultimi N.9

L’eventuale arrivo di Lewandowski coprirebbe il vuoto solo per un paio di stagioni, ma il bisogno di una soluzione è urgente. Dopo l’affidabilità dimostrata da Olivier Giroud, i successori hanno tutti deluso: Divock Origi, Noah Okafor, Luka Jović e Alvaro Morata non hanno offerto il rendimento sperato.

Anche l’ultimo arrivato, Santiago Giménez, sta incontrando enormi difficoltà. Per questo motivo, il Milan desidera una garanzia di gol immediata, e il nome di Lewandowski rappresenta la scelta prioritaria per un innesto di sicura esperienza nel breve periodo.