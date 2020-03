Milan molto forte sul classe 2002 belga Aster Vranckx del Mechelen

Il Milan volge uno sguardo verso il futuro e in questo caso in Belgio dove pare essere molto forte sul giovane Aster Vranckx

Secondo quanto pervenuto dal Belgio e dalle parole di Pellegatti attraverso il suo canale YouTube, il Milan avrebbe messo gli occhi e ottenuto il si del giovanissimo centrocampista classe 2002 Aster Vranckx, attualmente in forza al Mechelen.

Le parole di Pellegatti – «C’è una giocatore classe 2000 che ha tutte le caratteristiche per essere il giocatore ideale per la filosofia del Milan, sia che rimanga Pioli e sia che arrivi Rangnick. Il ragazzo si chiama Aster Vranckx, belga, che in questo momento gioca nel Mechelen. Interessa al Brugge e al Feyenoord, ma il Milan è forte sul mercato belga. Vranckx potrebbe essere una figura ideale per il Milan giovane della prossima stagione»

Scheda tecnica di Vranckx – «Gioca titolare da dicembre, è ambidestro, ed è ideale nel 4-3-3 anche come mezzala. È unamezzala di inserimento: ha gambe lunghe ma anche velocità, un giocatore completo, un giocatore dalla ampia visione di gioco. Il costo non è eccessivo, dai5 ai 7,5 milioni di euro: rientra perfettamente nei canoni del giocatore giovane di prospettiva. Ha facilità di inserimento ma il gol in questo momento non è tra le sue priorità durante le partite: solo 1 in 9 match».