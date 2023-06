Mirabelli: «Voto a Maldini? 10. Su Moncada dico…». Le parole dell’ex dirigente rossonero su ciò che sta succedendo in casa Milan

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l’ex dirigente rossonero Mirabelli ha parlato dell’addio di Maldini e del nuovo Milan. Ecco le sue parole:

ADDIO MALDINI – «Non avrei mai immaginato una cosa del genere. I dirigenti vanno giudicati per i risultati: uno Scudetto, una semifinale di Champions. Mi è sembrato assurdo vedere licenziato il dirigente e una figura importante come Maldini con questi risultati ottenuti. Voto a Maldini? Gli darei 10»

NUOVO MILAN – «Conosco il professionista Moncada e lo staff con cui lavora. Rappresentano un’eccellenza in Europa. Il Milan è in buone mani. Il problema è un altro: devono lasciarli lavorare. Il Milan deve essere protagonista in Europa, le competenze non mancano ma una società che deve rispettare la sua storia deve investire»