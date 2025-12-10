Milan primo per numeri di spettatori: media altissima in Serie A. Il dato. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il calcio italiano sta vivendo un periodo d’oro per quanto riguarda l’affluenza negli stadi. I dati complessivi della Serie Arivelano un trend estremamente positivo, a conferma della ritrovata passione e attrattività del massimo campionato.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, nel suo complesso, la Serie A sta mantenendo una media spettatorieccezionalmente alta, toccando quota 30.240 spettatori per ogni gara. Ancora più impressionante è il tasso di riempimento degli stadi, che sfiora il tutto esaurito con una percentuale pari al 92,41%. Questo indice testimonia la fedeltà e l’entusiasmo di un pubblico sempre più coinvolto.

Il Diavolo Domina la Classifica del Tifo

Se il campionato nel suo insieme registra numeri importanti, a spiccare in questa speciale graduatoria di tifo e partecipazione è una squadra su tutte: il Milan. I rossoneri si confermano al primo posto per media spettatori, distanziando i rivali cittadini.

I dati sono chiari e non ammettono repliche:

Milan: 72.950 spettatori a match.

spettatori a match. Inter: 72.609 spettatori a match.

spettatori a match. Roma: 63.023 spettatori a match.

spettatori a match. Napoli: 51.116 spettatori a match.

Il Diavolo vince dunque il derby del botteghino, segno che la squadra, con le sue stelle assolute come Rafael Leão e il suo blasone internazionale, attira un pubblico vastissimo e appassionato.

Il Ritorno di Allegri e il Lavoro di Tare

Questa straordinaria affluenza non è solo un fatto numerico, ma un segnale di forte sostegno al nuovo progetto sportivodel club.

L’arrivo di Massimiliano Allegri, il sagace tecnico toscano di ritorno sulla panchina, ha senza dubbio rinvigorito l’entusiasmo della piazza, desiderosa di vedere la squadra lottare per i massimi obiettivi. La presenza costante del pubblico è un fattore determinante che spinge i giocatori e che fa onore alla curva rossonera.

A livello dirigenziale, Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del club, uomo noto per le sue capacità gestionali e di visione, ha il compito di capitalizzare su questo entusiasmo. La passione dei tifosi, dimostrata dai record di presenze, rappresenta la migliore spinta per le ambizioni del Milan e un forte richiamo per i prossimi obiettivi di mercato che il DS albanese dovrà raggiungere per assicurare ad Allegri una rosa ancora più competitiva.