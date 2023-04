Milan, Massara cercato dalla Juventus come d.s.: le ultime

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, è da tempo nel mirino della Juventus. Il dirigente è il favorito in casa bianconera

Tuttosport fa il punto sulla caccia della Juventus al nuovo direttore sportivo che, nei piani, prenderà il posto di Federico Cherubini, destinato invece ad un cambio di ruolo.

Il nome in cima alla lista dei preferiti è quello di Massara, ma il dirigente del Milan non è l’unico. Resistono infatti anche le candidature di Giuntoli e di Berta, altri nomi molto apprezzati dalla dirigenza bianconera, che ha intenzione di aggiungere un uomo maggiormente “di campo” in vista della prossima stagione.