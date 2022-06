Milan, Marchetti: «Club di nuovo riconosciuto, ha ritrovato lo smalto». Le sue dichiarazioni a Sky Sport

Ospite di Sky, Luca Marchetti ha fatto il punto sull’appeal del Milan sul mercato:

«Il Milan è una delle squadre più riconosciute a livello internazionale. Ha ritrovato quello smalto che forse negli ultimi anni poteva perdere. Ha vinto il campionato, è tornato in Champions League. È certo che la capacità di spesa sia diversa rispetto a quella di altre squadre, ma oggi l’appeal del Milan è certamente superiore rispetto a quello che può avere il Newcastle, non c’è dubbio. Il PSG come storia è inferiore ma può avere l’obiettivo di vincere la Champions. Il Milan può ambire anche a farlo ma parte un po’ più indietro nella corsa europea».