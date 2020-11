Milan, male sulle palle inattive: ecco il dato sui gol subiti

Il rapporto fra il Milan e le palle inattive a sfavore non è buono ultimamente. Sono addirittura 6 i gol subiti così in Serie A

Il Milan ha un problema sulle palle inattive (calci d’angolo e punizioni) a sfavore. Infatti, come riporta Opta, i rossoneri sono secondi per gol subiti in queste situazioni di gioco in questo inizio di campionato. Il Milan ha subito 6 reti da palle inattive. Solo lo Spezia ha fatto peggio con 7.

Più in generale, in 38 gare di Serie A con Stefano Pioli in panchina, il Diavolo ha subito 17 gol così, esattamente come quelle subite da queste situazioni di gioco nelle 62 gare sotto Gennaro Gattuso.