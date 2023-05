Milan, cambiano gli equilibri: Maldini e Massara a rischio? L’ipotesi. Tutto dipenderà dal campionato e dalla Juve

Dopo l’uscita in semifinale di Champions League contro l’Inter e l’attuale quinto posto in campionato, in casa Milan cambiano gli equilibri. Massara e Maldini in dirigenza, Pioli sulla panchina: sono loro quelli che potrebbero rischiare. Tutto dipenderà dalle prossime tre partite, contro Sampdoria, Juventus e Verona.

La rimonta per entrare tra i primi quattro è molto complicata in questo momento. Per questo, i rossoneri devono tenersi stretto il quinto posto e guardare alla possibile penalizzazione per la Juventus. Solo con quest’ultima ipotesi, Maldini-Massara-Pioli sarebbero certi della loro permanenza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.