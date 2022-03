Milan, macchina da trasferta: rossoneri sempre in gol lontano da San Siro

Il Milan ha messo a segno almeno un gol in tutte le trasferte di questo campionato. Rossoneri vicini ad un record storico

Giornata di vigilia della trasferta del Milan sul campo del Cagliari. Rossoneri a caccia di una vittoria per difendere il primo posto in classifica.

Come riportato sul sito della Lega Serie A, la squadra di Pioli è sempre andata in gol nelle gare fuori casa in questo campionato (14). L’ultima volta che il Milan segnò in 15 trasferte di fila era il 1967/68.