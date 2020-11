Il Milan si sta dimostrando in questi mesi una vera e propria macchina da trasferta. L’ultima sconfitta risale al 4-2 contro l’Inter

Il Milan non perde fuori casa dal 9 febbraio 2020. 9 mesi sono passati da quel derby person in rimonta per 4-2 contro l’Inter. Da quel momento però, i rossoneri non ne hanno più persa una lontano da San Siro.

In totale da quella gara sono arrivate 7 vittorie e 3 pareggi. Domenica arriva però l’ostacolo San Paolo…