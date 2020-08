Milan “macchina da gol”: mai così tante reti dal 2013 e primato europeo

Il Milan ha totalizzato 63 reti in stagione, mai così tante dal 2013: da dopo il lockdown i rossoneri sono la squadra con più gol in Europa

Il Milan ha segnato 63 gol in questo campionato, era dal 2012/13 che i rossoneri non realizzavano così tante reti in un singolo campionato (67 in quel caso). Il miglior marcatore dei rossoneri è stato Rebic con 12 reti, seguito da Ibrahimovic con 11 e Theo con 7.

Dalla ripresa del campionato post-lockdown, il Milan è la squadra che ha realizzato più reti in Europa (35) superando all’ultima giornata anche il record del Manchester City (34).