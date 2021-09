Milan, Luis Alberto rimpianto di mercato? Pioli spiega la verità

Calciomercato Milan, Pioli ha fatto chiarezza sulle voci che volevano Luis Alberto vicino al trasferimento in rossonero

Un breve, seppur intenso, tormentone di mercato. Ecco cosa è stato Luis Alberto per il Milan. I malumori estivi dello spagnolo hanno alimentato le voci che lo volevano ad un passo dal trasferimento in rossonero. Rumors ben presto spenti dall’intesa eccezionale raggiunta dal Mago e mister Sarri: il Comandante, infatti, gli ha ritagliato un ruolo da protagonista per il suo terzetto di centrocampo.

A smentire, ulteriormente, le notizie che volevano il giocatore al Milan è stato Pioli che – in conferenza stampa – ha specificato: «Luis Alberto un rimpianto? Non ho mai avuto altre richieste, sono contentissimo della squadra che sto allenando. Sono felice di quello che ho, non penso ad altre cose».