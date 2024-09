Milan Liverpool, Bergomi SENTENZIA: «Feriti da una parte e dall’altra. Vi SPIEGO perchè»

Milan-Liverpool, Bergomi, ex Inter, ha analizzato la gara di domani sera tra i rossoneri e il Liverpool in Champions League

Ospite a Sky, Bergomi ha parlato così del Milan in vista del Liverpool:

PAROLE – «Ottimismo in vista del Liverpool dopo Venezia? Per dare tranquillità si, perché in 20 minuti ha sistemato la pratica. Continuo a pensare che anche nella prima mezz’ora ha rischiato qualcosina. Io, come vedo io, rimane un po’ come la Juventus, in quella via di mezzo nella pressione che poi ogni tanto si fa infilare. Con il Liverpool deve stare però molto attento. Può fare male agli inglesi, squadra che conosco bene perché è quella che seguo maggiormente in Inghilterra. È una squadra che soprattutto sulla corsia forte del Milan, secondo me, è quella che in fase di non possesso è più debole. Salah torna poco, fino ad un certo punto, come Leao, ed Alexander-Arnold, che sta facendo discretamente devo dire la verità. Però se sbagli a pressare, e rimani in una via di mezzo, ci saranno feriti da una parte e dall’altra».