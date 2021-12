Paolo Condò , intervenuto negli studi di Sky Sport, ha detto la sua su Ibrahimovic in vista di Milan Liverpool

Paolo Condò , intervenuto negli studi di Sky Sport, ha detto la sua su Ibrahimovic in vista di Milan Liverpoo. Ecco le sue parole:

IBRAHIMOVIC – «Ibrahimovic, nel corso della sua carriera, ha fatto molte più cose il sabato e la domenica che non il martedì e il mercoledì. Il giovedì fece delle cose con il Manchester United»

MILAN – «Il Milan era finito in Europa, e invece è riuscito a sollevarsi: ha subito un danno grave nella partita d’andata con l’Atletico, ma è sopravvissuto. E se vince stasera, come minimo va in Europa League: in quel caso avrebbe già fatto qualcosa di cui molti non lo ritenevano in grado. Sono sicuro che faranno una grande partita: non so se basterà per qualificarsi in Champions, quella sarebbe un’impresa spaziale, ma so che non ci saranno rimpianti»