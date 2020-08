Milan: l’eventuale prima scelta di Rangnick sarebbe stata Gasperini

Il tecnico tedesco avrebbe indicato nell’attuale allenatore dell’Atalanta la prima scelta per la panchina del Milan della sua gestione

Nel corso della lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Ralf Rangnick ha anche toccato il tema relativo alla panchina del Milan sotto la sua gestione. Se infatti era pacifico che per il primo anno se ne sarebbe occupato in prima persona, dal secondo avrebbe dovuto incaricare un altro allenatore per occuparsi più della parte dirigenziale.

Stando a quanto riporta calciomercato.com, il primo nome per la panchina sarebbe stato quello di Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, apprezzatissimo da Rangnick. Per arrivare al Gasp, però, c’era da scontrarsi con l’ostacolo rappresentato dal contratto con la Dea, ragion per cui si sarebbe dovuto virare su un altro tecnico che esprime un calcio apprezzato da Rangnick, Roberto De Zerbi.