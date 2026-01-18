Milan Lecce, in Coppa Italia la prima rete di Nkunku con i rossoneri. Il francese scalpita dopo Como per trascinare ancora la squadra di Allegri

Milan Lecce, in Coppa Italia la prima rete di Nkunku. Questa sera serve vincere per cambiare passo e accorciare in classifica sui cugini nerazzurri

Dopo la convincente trasferta di Como, il Milan torna a San Siro per ospitare il Lecce nella 21ª giornata di Serie A. Una sfida che, per i rossoneri, va ben oltre i tre punti. Vincere significherebbe infatti staccare il Napoli, allungare sulla Juventus e riportarsi a -3 dall’Inter, evitando una possibile fuga in vetta dei nerazzurri.

È questo l’obiettivo chiaro della squadra di Massimiliano Allegri, chiamata ancora una volta a dare risposte concrete sul piano della continuità. Nonostante il rendimento complessivamente positivo, il Milan è infatti chiamato a invertire il trend negativo contro le squadre della parte destra della classifica, un dato che pesa: 13 punti persi in 20 giornate contro formazioni di bassa classifica. Un aspetto su cui Allegri ha insistito più volte, chiedendo maggiore attenzione mentale e cinismo.

Nkunku e il precedente favorevole contro il Lecce

Tra i temi della serata c’è anche Christopher Nkunku. Il francese, con ogni probabilità, non partirà titolare, ma il Lecce resta una squadra speciale nel suo percorso in rossonero. Proprio contro i salentini, infatti, Nkunku ha trovato il suo primo gol ufficiale in Italia con la maglia del Milan.

Il riferimento è alla sfida di Coppa Italia di agosto, vinta 3-0 a San Siro dalla formazione di Allegri. Una gara che ha rappresentato uno spartiacque simbolico per l’attaccante francese, utile per sbloccarsi e prendere confidenza con il calcio italiano.

In vista di Milan Lecce, i rossoneri partono con i favori del pronostico, ma la partita nasconde più insidie di quanto dica la classifica. Per Allegri e i suoi, sarà fondamentale trasformare il possesso e la qualità in concretezza, evitando quei passaggi a vuoto che finora hanno frenato la corsa contro avversari sulla carta inferiori. A San Siro servono risposte, punti e continuità.

