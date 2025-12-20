Milan Lecce, biglietti in vendita per il match di San Siro. Informazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calendario della Serie A Enilive 2025/26 si appresta a vivere uno dei momenti più intensi della stagione. Per la 21ª giornata di campionato, il Milan ospiterà a San Siro il Lecce in quello che sarà l’ultimo impegno interno del mese di gennaio. La sfida, fissata per domenica 18 gennaio alle ore 20.45, rappresenta un test fondamentale per la formazione rossonera, chiamata a confermare i progressi tattici mostrati sotto la nuova gestione tecnica.

Il nuovo corso: Allegri in panchina e Tare alla regia

In un San Siro che si preannuncia caldissimo, gli occhi saranno puntati su Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore livornese tornato alla guida del Diavolo per infondere solidità difensiva e pragmatismo alla squadra. Il tecnico sta lavorando a stretto contatto con Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente albanese di grande carisma incaricato di gestire le strategie di mercato e la disciplina dello spogliatoio. I due puntano a rendere la compagine meneghina una corazzata inaffondabile, partendo proprio dalle statistiche storiche: nei 47 precedenti contro i salentini, i rossoneri hanno trionfato 30 volte, a fronte di soli 2 successi giallorossi e 15 pareggi.

Guida all’acquisto dei biglietti: fasi e prezzi

Per assistere al match, la società ha aperto le vendite con diverse modalità. I biglietti sono disponibili online sul sito ufficiale, presso Casa Milan e nei punti vendita VivaTicket.

Fase Abbonati: Da martedì 16 dicembre (ore 12.00) fino al 17 dicembre, con listino dedicato.

Da martedì 16 dicembre (ore 12.00) fino al 17 dicembre, con listino dedicato. Fase Milan Club: Mercoledì 17 dicembre per i soci affiliati.

Mercoledì 17 dicembre per i soci affiliati. Vendita libera: Al via da giovedì 18 dicembre alle ore 15.00.

I prezzi sono decisamente accessibili per favorire l’afflusso del grande pubblico: si parte da una base di 14€, con riduzioni speciali per Under 16 e Over 60. Per i tifosi con disabilità, il costo è fissato a 25€ (comprensivo di accompagnatore).

Esperienze Premium e Matchday Upgrades

Per chi desidera vivere la partita in modo esclusivo, il nuovo DS Igli Tare e la società hanno confermato i servizi Club 1899 con hospitality di alto livello. Tra le novità spiccano il Fast Track (da 5€) per evitare le code e la Casa Milan Hospitality Experience (38€), che include il tour del Museo Mondo Milan e il servizio bistrot nell’headquarter del Club.

Mentre i tifosi si assicurano un posto sugli spalti, Massimiliano Allegri prepara la strategia per superare il Lecce, consapevole che ogni punto conquistato a San Siro sarà decisivo per gli obiettivi stagionali dei rossoneri.