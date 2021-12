Milan, Leao tra i migliori nel dribbling: solo un giocatore ha fatto meglio

Rafael Leao è tra i migliori dribblatori del girone di andata in Serie A. Solo un giocatore ha fatto meglio di lui

Rafael Leao è il secondo giocatore per dribbling riusciti in questo girone di andata in Serie A. L’attaccante del Milan è a quota 37, al pari di Felipe Anderson della Lazio e dietro al solo Kiyine della Salernitana.

Per quanto riguarda invece i dribbling tentati il portoghese si trova al terzo posto con 60, al pari di Deulofeu e dietro ancora a Felipe Anderson con 62 e Zaniolo con 70.