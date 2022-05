In casa Milan tiene banco il tema del rinnovo di Leao. Per il portoghese non mancano gli estimatori, soprattutto il Psg

In casa Milan tiene banco il tema del rinnovo di Leao. Per il portoghese non mancano gli estimatori, soprattutto il Psg

Secondo la stampa francese, è uno dei nomi più caldi per l’estate sulla lista del club parigino