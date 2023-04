Milan, Leao incanta al Maradona: e ora tocca al rinnovo. Il portoghese serve l’assist a Giroud e dichiara il suo amore ai rossoneri

Il Milan in semifinale di Champions ci va soprattutto grazie a Rafael Leao: sua la discesa fulminante che porta alla rete dell’1-0 rossonero a firma di Giroud. I paragoni non si risparmiano, così come gli elogi sui social: Schweinsteiger e Deulofeu lo esaltano.

Leao nella serata di Napoli ha dimostrato di valere 100 milioni. In questi ultimi giorni di aprile, si proverà a strappare al portoghese la firma per il rinnovo del contratto. Massara e Maldini sono pronti, tocca al numero 17 dare un ulteriore segnale di vicinanza al Milan, oltre alle parole che hanno seguito il match. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.