Milan Lazio, Varriale accusa i rossoneri e difende la squadra di Sarri

La vittoria del Milan sulla Lazio (1-0), che ha riportato i rossoneri al primo posto in classifica, è stata oscurata da un finale di gara ad altissima tensione e da decisioni arbitrali duramente contestate. Ad esprimere un giudizio senza mezzi termini è stato il giornalista sportivo Enrico Varriale, attraverso un commento pungente pubblicato sul suo profilo X.

L’Analisi del Match: Sarri Meglio, Milan Vantaggiato

Varriale ha riconosciuto il successo del Milan di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano, grazie al gol di Rafael Leão, il fuoriclasse portoghese. Tuttavia, l’analisi sul campo è meno lusinghiera per il Diavolo: “A lungo gioca meglio la squadra di Sarri“, ha sentenziato il giornalista, sottolineando come la formazione di Maurizio Sarri abbia espresso un calcio superiore per lunghi tratti dell’incontro.

Il punto focale della sua critica è però l’episodio avvenuto allo scadere, che ha visto la Lazio penalizzata dall’arbitro Collu e dal Var. In un torneo così equilibrato, ha avvertito Varriale, gli arbitri rischiano concretamente di essere decisivi per l’esito finale.

Rigore Negato: L’Accusa di Scandalo e Incompetenza

Le parole più forti sono state riservate al consulto Var sul potenziale rigore a favore della Lazio, a seguito di un presunto fallo di mano in area. Varriale ha definito l’accaduto come “scandaloso“, in particolare per i tempi e i modi della decisione.

“Quanto accaduto in Milan-Lazio, con il rigore negato alla Lazio dopo una revisione Var durata 6 minuti, è scandaloso.”

Secondo il giornalista, l’arbitro è stato di “poca personalità” e si è lasciato “pesantemente condizionare da proteste sguaiate“, arrivando a prendere una decisione aberrante: “decide inventando un fallo che non esiste“. Questa gestione controversa, secondo la sua analisi, getta ombre sulla regolarità del campionato: “La Serie A rischia di finire allo sbando“.

Nonostante le polemiche, il Milan di Allegri e del nuovo DS, Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio, porta a casa tre punti pesantissimi che rafforzano la sua leadership. Tuttavia, le critiche di Varriale mantengono alta l’attenzione sul ruolo degli arbitri in un campionato che si decide spesso su dettagli minimi e decisioni controverse.