Milan Lazio a fine novembre, Sarri non avrà un titolarissimo: fuori anche in Coppa Italia. La notizia

Milan Lazio, mister Maurizio Sarri perde per un altro mese un titolarissimo. Salterà le due gare con i rossoneri

Un ciclo di sfide intenso attende Milan e Lazio nelle prossime settimane, con le due squadre pronte ad affrontarsi per ben due volte in un arco di pochissimi giorni. I tifosi del Diavolo e quelli biancocelesti si preparano a vivere un derby emozionante, ma l’avvicinarsi del primo fischio d’inizio è accompagnato da una notizia sgradita per l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, l’esperto tecnico toscano noto per il suo calcio votato all’attacco.

Il Doppio Incrocio: Serie A e Coppa Italia

Il primo appuntamento è fissato per domenica 30 novembre, quando a San Siro il Milan, guidato dall’allenatore Massimiliano Allegri, si scontrerà con i capitolini per una gara cruciale del campionato di Serie A. I rossoneri, in piena lotta per le posizioni di vertice, cercheranno di sfruttare il fattore campo contro una Lazio determinata a risalire la classifica.

Solo quattro giorni più tardi, giovedì 4 dicembre, la rivalità si sposterà all’Olimpico di Roma per il secondo, attesissimo confronto. Stavolta in palio non ci saranno punti per il campionato, ma l’accesso ai quarti di finale di una delle competizioni più affascinanti: la Coppa Italia. La gara degli ottavi di finale tra biancocelesti e meneghini si preannuncia tesa e combattuta, con l’obiettivo di proseguire il cammino nella coppa nazionale.

L’Assenza Pesante: Nicolò Rovella si Opera

Proprio in vista di questi importanti impegni, mister Sarri deve fare i conti con un’assenza significativa a centrocampo. Il giovane talento Nicolò Rovella, mediano dinamico e pilastro della manovra laziale, è stato costretto a fermarsi. Gli accertamenti medici hanno confermato la necessità di un intervento chirurgico, un duro colpo per la squadra romana.

L’infortunio, di cui non sono stati specificati i dettagli, relegherà il centrocampista fuori dal campo per un periodo stimato di 45 giorni. Di conseguenza, Rovella sarà indisponibile e salterà entrambe le sfide contro il Milan, lasciando un vuoto che il tecnico toscano dovrà colmare con soluzioni alternative. L’assenza di Rovella rappresenta un problema non indifferente per la mediana biancoceleste, che perde così un elemento fondamentale nel cuore del gioco proprio nel momento clou. Sarà interessante vedere come Sarri ridisegnerà il centrocampo per affrontare l’aggressività dei rossoneri in questo doppio, decisivo round.