Calhanoglu nella top 5 rigoristi di sempre, scalzato Cristiano Ronaldo: ci sono altri due ex Milan

Calhanoglu è finito nella top 5 dei rigoristi per percentuale realizzativa. Ci sono altri due giocatori che hanno indossato la maglia del Milan

Il gol siglato su calcio di rigore nel match internazionale Turchia-Bulgaria non è stato un semplice gesto tecnico per Hakan Çalhanoğlu. Il centrocampista turco, autentico faro del gioco dell’Inter, ha utilizzato la fredda esecuzione dagli undici metri per proiettarsi in un’élite storica, entrando nella Top 5 assoluta dei migliori rigoristi per percentuale realizzativa e, in questo modo, scalzando un monumento del calcio come Cristiano Ronaldo.

L’ex trequartista e oggi regista nerazzurro, noto per il suo tiro potente e la calma chirurgica, conferma di essere una garanzia assoluta quando la palla scotta. La sua altissima percentuale realizzativa è frutto di una tecnica impeccabile, che abbina potenza e angolazione, rendendo i suoi tiri dal dischetto quasi impossibili da intercettare per i portieri.

La Top 5 dei Cecchini: Un Podio d’Élite

L’aggiornamento di questa classifica speciale, che tiene conto di un minimo di rigori calciati per garantire la significatività statistica, evidenzia la precisione assoluta di questi “francotiratori” del calcio. L’ingresso di Çalhanoğlu con il suo 90% di realizzazione lo colloca in una compagnia prestigiosa e in parte legata al Diavolo.

Nella Top 5, infatti, si trovano ben altri due giocatori che hanno vestito la maglia del Milan, a dimostrazione di come il club di Via Aldo Rossi abbia spesso annoverato tra le sue fila specialisti d’eccezione:

1) Rickie Lambert (94%): L’attaccante inglese, noto per la sua carriera prevalentemente in Premier League e la breve esperienza al Liverpool, è il detentore del record con una precisione quasi perfetta.

2) Marco Van Basten (93%): Il "Cigno di Utrecht", leggendario attaccante olandese del Milan , la cui eleganza e perfezione tecnica si riflettevano anche nella precisione dei suoi penalty.

3) Alan Shearer (92%): L'icona del Newcastle e bomber storico della Premier League, la cui potenza e affidabilità dal dischetto sono leggendarie.

4) Mario Balotelli (91%): L'attaccante italiano, famoso per il suo talento cristallino e i trascorsi anche nel Diavolo , noto per la sua infallibilità glaciale dagli undici metri.

5) Hakan Çalhanoğlu (90%): Il centrocampista turco dell'Inter che, con la sua conversione tattica e la costante precisione, chiude questa élite mondiale.

Il sorpasso a Cristiano Ronaldo, attaccante portoghese e uno dei più grandi marcatori della storia, è un dato che certifica l’eccezionalità di questa statistica. La capacità di mantenere una percentuale così alta sotto pressione, partita dopo partita, eleva l’ex trequartista rossonero al rango di cecchino assoluto del calcio moderno.