Milan Lazio, Sarri in ansia per la difesa: un titolarissimo in dubbio, scalpitano le alternative

Milan Lazio, i precedenti sorridono ai rossoneri: il Diavolo cerca conferme a San Siro dopo il trionfo nel derby

Allegri Milan, servono questi colpi a gennaio per puntare allo scudetto

Inter Milan, record di spettatori su DAZN: il derby entra nella storia

David Milan, il retroscena sul giocatore della Juventus: niente rossoneri in estate per un motivo

Published

4 secondi ago

Milan Lazio, biancocelesti a San Siro con qualche dubbio in difesa. Gila da valutare attentamente, pronte le alternative per sfidare il Diavolo

Sull’onda dell’entusiasmo per la vittoria di misura conquistata nel derby contro l’Inter, il Milan si prepara a tornare in campo con l’obiettivo di trovare immediata continuità di risultati. Sabato sera i riflettori di San Siro si accenderanno per la sfida contro la Lazio, un match che si preannuncia insidioso e valido per la tredicesima giornata di Serie A. Sulla sponda biancoceleste, il tecnico Maurizio Sarri si trova a dover gestire qualche problema di formazione, essendo costretto a valutare attentamente la condizione fisica di diverse pedine cruciali del suo scacchiere tattico in vista della trasferta lombarda.

Secondo quanto riportato dalle colonne di TMW, l’attenzione dello staff tecnico capitolino è focalizzata principalmente sulla retroguardia: in difesa, infatti, bisognerà valutare con estrema cautela la situazione di Mario Gila.

Sebbene al momento le notizie che filtrano da Formello suggeriscano che le sue condizioni non sembrano preoccupare eccessivamente, non si vogliono correre rischi inutili in un match così intenso. Qualora lo spagnolo non dovesse recuperare appieno, Sarri ha già pronte le contromosse: Patric e Provstgaard rimangono infatti in stato di preallarme, pronti a scendere in campo per sostituire il centrale titolare nella delicata sfida di Milano.

