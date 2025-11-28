Milan Lazio, Sarri in piena emergenza: soluzione inedita. A centrocampo con pochissimi elementi

Milan Lazio con i biancocelesti in piena emergenza! Sarri costretto ad affidarsi ad una soluzione alternativa

Il big match di Serie A che vedrà la Lazio ospite del Milan a San Siro si prospetta come una vera e propria prova di resistenza e ingegno tattico per i biancocelesti. L’allenatore Maurizio Sarri, il tecnico toscano con una predilezione per il gioco palla a terra, si trova infatti a fronteggiare una situazione di grave emergenza che sta mettendo a dura prova la sua capacità di costruire il centrocampo ideale.

Il Vuoto in Cabina di Regia

La zona nevralgica del campo, cruciale per l’efficacia del “Sarrismo,” è quella che presenta le maggiori criticità. La Lazio dovrà fare a meno dei suoi due interpreti naturali nel ruolo di regista: Nicolò Rovella e Danilo Cataldi. Rovella, il giovane centrocampista italiano con visione di gioco e grande potenziale, e Cataldi, il laziale di nascita e specialista nei calci piazzati, sono entrambi indisponibili, lasciando un vuoto tecnico e tattico difficilmente colmabile in una partita di tale importanza.

Questa doppia assenza costringe Sarri a ricorrere a soluzioni di fortuna per garantire che il palleggio e la costruzione della manovra non vengano meno contro il Diavolo, guidato da Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese noto per la sua abilità nel capitalizzare gli errori altrui.

La Soluzione d’Emergenza: Vecino Regista

Per ovviare alla crisi, l’allenatore ha individuato in Matías Vecino il calciatore da adattare nella delicata posizione di playmaker basso. Vecino, il centrocampista uruguaiano dotato di grande dinamismo e propensione all’inserimento offensivo, è per natura una mezzala, ma la sua esperienza e la sua intelligenza tattica saranno fondamentali per provare a dettare i ritmi di gioco.

A supporto di Vecino, e con il compito di agire come mezze ali per garantire sia copertura che spinta, Sarri schiererà due profili di grande fisicità e intensità. Saranno titolari Mattéo Guendouzi, il centrocampista francese noto per la sua grinta e l’eccezionale volume di gioco, e Toma Basic, il croato alto e tecnico che dovrà garantire equilibrio e verticalità.

Implicazioni Tattiche Contro i Rossoneri

L’assetto forzato della Lazio rappresenta un’opportunità per i rossoneri. L’adattamento di Vecino in cabina di regia potrebbe rendere la manovra più prevedibile o, al contrario, imprevedibile, ma l’impatto sulla fluidità del gioco biancoceleste è inevitabile. Il Milan cercherà sicuramente di pressare alto per mettere in difficoltà il regista improvvisato.