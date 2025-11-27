Milan Lazio, Sarri sorride: recupero lampo per Castellanos, convocato per San Siro? La situazione

Milan Lazio: Castellanos torna in gruppo dopo un mese e mezzo di stop. Sarri lo valuta per il campionato e per la Coppa Italia.



Sabato sera il Milan ospiterà la Lazio nella prestigiosa cornice di San Siro, in un match che promette spettacolo. Arrivano finalmente buone notizie per il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri: secondo quanto riportato dalla redazione di TMW, l’infermeria capitolina restituisce una pedina fondamentale con il recupero di Valentin Castellanos. L’attaccante argentino è infatti tornato in gruppo e si rivedrà regolarmente tra i convocati per la sfida di sabato sera, tornando a disposizione dopo un mese e mezzo di stop.

Milan Lazio, Allegri prende nota: Sarri recupera Castellanos

Il Taty, che era fermo dalla sosta di ottobre a causa di una fastidiosa lesione di medio grado al retto femorale della coscia destra, rappresenta una risorsa preziosa per l’attacco. Tuttavia, Sarri valuterà con estrema attenzione il suo impiego e il relativo minutaggio dopo uno stop così lungo.

La gestione del giocatore sarà oculata anche in ottica del calendario ravvicinato: giovedì prossimo, infatti, è in programma un nuovo incrocio contro il Milan, questa volta valido per l’impegno di Coppa Italia, occasione in cui l’argentino potrebbe mettere altri minuti nelle gambe.