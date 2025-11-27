Connect with us

Milan Lazio, i precedenti sorridono ai rossoneri: il Diavolo cerca conferme a San Siro dopo il trionfo nel derby

Allegri Milan, servono questi colpi a gennaio per puntare allo scudetto

Inter Milan, record di spettatori su DAZN: il derby entra nella storia

David Milan, il retroscena sul giocatore della Juventus: niente rossoneri in estate per un motivo

Calciomercato Milan, il futuro di Gimenez non è certo: tra infortunio e la Premier

4 secondi ago

Milan Lazio: i rossoneri ospitano Baroni con i favori della statistica. Negli ultimi cinque incroci tre vittorie per il Diavolo e un solo ko

Dopo aver ritrovato il sorriso e l’entusiasmo grazie al fondamentale successo nel derby contro l’Inter, il Milan si prepara a tornare in campo davanti al pubblico amico di San Siro.

Sabato sera, i ragazzi guidati da Massimiliano Allegri ospiteranno la Lazio nella tredicesima giornata di Serie A in una sfida cruciale per dare continuità di rendimento e restare in scia alla vetta della classifica. L’obiettivo primario è confermarsi, e per farlo il Diavolo potrà contare anche sulla forza dei numeri recenti, che sorridono decisamente ai colori rossoneri.

Analizzando lo storico degli ultimi cinque incontri disputati tra le due compagini, infatti, il bilancio pende nettamente a favore dei padroni di casa. Il Milan è in vantaggio statistico grazie a ben tre affermazioni, a fronte di un solo pareggio e di una singola sconfitta subita contro i biancocelesti. Un trend positivo che la squadra vuole assolutamente allungare per blindare le zone nobili della graduatoria e non vanificare la spinta emotiva post-stracittadina.

