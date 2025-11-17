Milan Lazio, pesante assenza nei biancocelesti? Sarri farà a meno di questo giocatore: ecco chi

Milan Lazio, i biancocelesti rischiano di perdere una pedina importante in vista della doppia sfida contro i rossoneri tra campionato e Coppa Italia

La pausa per le Nazionali non ha portato buone notizie in casa Lazio, dove continua a “piovere sul bagnato” per l’allenatore Maurizio Sarri. Il tecnico dovrà infatti fare a meno di Matteo Cancellieri per un periodo più lungo del previsto, aggravando l’emergenza nel reparto offensivo.

L’attaccante classe 2002 aveva già rimediato una lesione miotendinea durante la sfida di campionato contro l’Atalanta nel mese di ottobre. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, i tempi di recupero per il 23enne si sono allungati rispetto alle stime iniziali.

Milan Lazio, doppia sfida tra campionato e Coppa italia

Questa battuta d’arresto è particolarmente pesante per il calendario imminente della Lazio, che si trova ad affrontare un periodo cruciale. Cancellieri, infatti, sarà costretto a saltare due incontri di altissimo profilo contro il Milan: la sfida di Serie A in programma il 29 novembre e il confronto valido per la Coppa Italia previsto per il 4 dicembre.

L’assenza prolungata di Cancellieri, che Sarri sperava di recuperare in tempi brevi per ampliare le rotazioni in attacco, costringerà l’allenatore a rivedere i piani per i cruciali impegni di fine novembre e inizio dicembre, aggiungendo un ulteriore elemento di difficoltà alla gestione della rosa in un momento intenso della stagione.