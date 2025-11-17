Connect with us

Rovella salterà il Milan, out sia in Serie A che in Coppa Italia: Sarri ne perde un altro. Era stato uno dei migliori fino adesso

Maignan possibile addio: Suzuki, Caprile e non solo! Un altro nome in lista

Calciomercato Milan LIVE: l'ex obiettivo può partire, ipotesi Thiago Silva per la difesa

Dovbyk, può lasciare la Roma: il Milan ci pensa ancora? Le ultime

Calciomercato Milan, Thiago Silva nome caldo per gennaio? Tare e Allegri riflettono e i tifosi sognano: c'è lo scenario per i prossimi mesi

41 secondi ago

rovella

Rovella si opera e salterà le due gare con il Milan in programma a fine novembre e inizio dicembre, ma non sarà l’unico a non recuperare

Periodo difficile per Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio si trova a fare i conti con un’infermeria che si sta affollando nel momento più delicato della stagione, proprio prima del doppio confronto, ravvicinato e cruciale, contro il Milan.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non solo il centrocampista Nicolò Rovella sarà assente per i prossimi impegni, ma la squadra biancoceleste dovrà fare a meno anche di un altro elemento che stava vivendo un ottimo momento di forma: Matteo Cancellieri.

La Doppia Assenza Pesa Sul Reparto Offensivo

Matteo Cancellieri era, infatti, uno degli uomini che stavano rendendo di più tra le fila della Lazio, specialmente quando chiamato in causa per dare vivacità e imprevedibilità alla fase offensiva. La sua assenza è un duro colpo, poiché sottrae a Sarri un’opzione preziosa, in grado di agire sia da esterno che da seconda punta.

Il forfait di Cancellieri si aggiunge a quello già confermato di Rovella, creando una situazione di vera e propria emergenza per il tecnico. La perdita di due giocatori, uno per il centrocampo e uno per l’attacco, riduce notevolmente le possibilità di rotazione e le soluzioni tattiche a disposizione di Sarri in un periodo di tour de force.

Il Doppio Scontro con il Diavolo: Serie A e Coppa Italia

Le assenze sono particolarmente dolorose perché arrivano prima di due sfide ad altissimo rischio contro il Diavolo (il club rossonero):

  1. Milan-Lazio (Serie A): Il match in programma il 30 novembre è fondamentale per la classifica.
  2. Lazio-Milan (Ottavi di Coppa Italia): La sfida di Coppa Italia del 4 dicembre è invece un dentro o fuori che vale l’accesso al turno successivo.

Dover affrontare il club meneghino in due competizioni diverse e a così breve distanza, senza poter contare su giocatori importanti che stavano crescendo in condizione e rendimento, complica notevolmente i piani di Sarri, costringendolo a spremere i titolari e a sperare che non ci siano ulteriori infortuni.

