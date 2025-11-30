Milan Lazio, San Siro invalicabile: secondo clean sheet consecutivo! Numeri. Segui le ultimissime sui rossoneri

La vittoria di misura per 1-0 contro la Lazio non è solo un altro successo pesante per la classifica del Milan, ma un segnale chiaro lanciato al campionato, soprattutto per quanto riguarda la ritrovata solidità difensiva. I rossoneri hanno infatti registrato un dato statistico molto incoraggiante: per la prima volta da novembre-dicembre 2024, il Diavolo è riuscito a mantenere la porta inviolata in due sfide casalinghe consecutive di Serie A.

Questa rinnovata impermeabilità è la risposta più convincente alle richieste tattiche del tecnico Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore toscano tornato sulla panchina con l’obiettivo primario di riportare equilibrio e compattezza alla squadra. La capacità di non subire gol è fondamentale per competere ad alti livelli, specialmente quando le vittorie arrivano spesso di “corto muso”, con il minimo scarto.

La Solidità Ritrovata e l’Impronta di Allegri

Il lavoro difensivo non è solo merito dei centrali, ma di un intero sistema che coinvolge il pressing degli attaccanti e il filtro a centrocampo. L’impronta pragmatica di Allegri si manifesta proprio in questa nuova mentalità: priorità alla copertura degli spazi e alla gestione del vantaggio.

In questo contesto, la prestazione di Mike Maignan, l’estremo difensore francese e autentica colonna portante, è stata ancora una volta decisiva. Le sue parate e la sua leadership sono cruciali per la tenuta emotiva del reparto, così come la guida dei difensori centrali. Questo doppio clean sheet consecutivo a San Siro – il cuore pulsante del tifo milanista – indica che i meccanismi di Allegri stanno finalmente funzionando alla perfezione.

Il DS Tare e la Strategia per la Continuità

La solidità difensiva è un dato che fa sorridere anche il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, l’ex dirigente laziale ora in sella ai rossoneri. Se da un lato il DS sta cercando rinforzi offensivi (come un centravanti e un esterno destro), la garanzia di avere una difesa affidabile alleggerisce la pressione sul mercato per il reparto arretrato.

Tuttavia, Tare sa che per mantenere questa costanza fino a fine stagione, in un contesto di calendario fitto, è necessario garantire ad Allegri una rosa più profonda e resistente agli infortuni. L’obiettivo comune è trasformare l’attuale fase positiva in una continuità di risultati che possa permettere al Milan di lottare seriamente per il titolo di Serie A.