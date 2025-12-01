Milan Lazio, ennesimo risultato utile consecutivo: i numeri dei rossoneri dopo la Cremonese. Segui le ultimissime

Il Milan ha chiuso la 13ª giornata di Serie A con una vittoria convincente contro la Lazio, consolidando il suo eccellente momento di forma e la leadership in classifica. I rossoneri, guidati dall’esperto tecnico toscano Massimiliano Allegri, stanno dimostrando una solidità e una continuità di risultati impressionanti, che hanno spazzato via le iniziali incertezze.

Inversione di Tendenza: L’Imbattibilità Rossonera

Il punto di svolta per il club meneghino risale alla sorprendente sconfitta subita alla prima giornata di campionato contro la Cremonese. Quel passo falso, sebbene inatteso, ha evidentemente innescato una reazione d’orgoglio e un cambio di mentalità all’interno del gruppo.

Da quel momento, il Diavolo è diventato praticamente imbattibile. Nelle successive 12 sfide di campionato, il Milan è rimasto imprendibile, inanellando una striscia positiva che è il vero motore della sua attuale posizione in vetta. Questo filotto di risultati conta ben 8 vittorie e 4 pareggi, un ruolino di marcia degno di una seria pretendente al titolo.

Questo straordinario periodo positivo dimostra l’efficacia del lavoro di Allegri, che ha saputo imporre rapidamente i suoi canoni tattici di disciplina e pragmatismo, trasformando una squadra con grandi talenti individuali, come Rafael Leãoe Mike Maignan, in un collettivo solido e implacabile.

Merito della Dirigenza: La Scelta di Allegri e Tare

Il successo di questa fase è anche un riconoscimento per la dirigenza e per le scelte di mercato e tecniche. L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina e l’operato del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio, hanno creato un ambiente in cui la massima professionalità e il focus sugli obiettivi sono prioritari.

L’innesto di giocatori come il centrocampista francese Adrien Rabiot ha conferito maggiore fisicità e esperienza al centrocampo, rendendo la squadra capace di gestire meglio sia la fase offensiva che quella difensiva. La solidità ritrovata è il fondamento su cui il Milan sta costruendo le sue ambizioni.

La vittoria contro la Lazio ha messo in luce non solo la forza mentale dei giocatori, ma anche la loro capacità di soffriree colpire nel momento giusto. I tifosi rossoneri possono guardare con fiducia al futuro, sapendo che i “ragazzi di Max Allegri” hanno trovato la giusta quadratura per affrontare la difficile corsa verso lo Scudetto e per mantenere il primato in Serie A.