Milan Lazio, Allegri non sottovaluta la squadra di Sarri: è un big match? Il Diavolo è già pronto

Milan Lazio, Allegri in conferenza ha tenuto alta l’attenzione per il match con la squadra di Sarri. I rossoneri vogliono proseguire con il ritmo dei big match

Il Milan si appresta a scendere in campo per l’ennesimo scontro diretto di questa stagione, con l’obiettivo di mantenere intatto un ruolino di marcia che finora è stato quasi perfetto nei big match di Serie A. I rossoneri, guidati da Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese noto per il suo pragmatismo nei confronti di squadre di alto livello, hanno dimostrato di esaltarsi nelle sfide che contano.

L’Impronta di Allegri Negli Scontri Diretti

La mentalità vincente imposta da Allegri sembra trovare la sua massima espressione proprio nelle partite più difficili. Il Diavolo ha saputo imporre il proprio gioco e raccogliere il massimo dei punti contro avversari di primissima fascia. Finora, il bilancio negli scontri diretti è impressionante:

Vittorie con Autorità : Il Milan ha già portato a casa il bottino pieno battendo squadre del calibro del Bologna, la Roma, il Napoli e i cugini dell’Inter . Queste vittorie non solo hanno garantito punti pesanti, ma hanno anche lanciato un chiaro segnale di forza al resto del campionato.

: Il ha già portato a casa il bottino pieno battendo squadre del calibro del . Queste vittorie non solo hanno garantito punti pesanti, ma hanno anche lanciato un chiaro segnale di forza al resto del campionato. Unico Passo Falso: L’unica partita in cui il club meneghino non è riuscito a conquistare i tre punti è stata quella contro la Juventus, conclusasi con un pareggio che, pur interrompendo la serie di vittorie, ha confermato la capacità del team di tenere testa a qualsiasi avversario.

La Visione di Allegri sulla Lazio

Nonostante il ruolino impeccabile del Milan, Allegri ha usato la sua consueta prudenza nel commentare l’avversario. Riferendosi alla Lazio di Maurizio Sarri, il tecnico toscano con il suo inconfondibile approccio tattico, Allegri ha riconosciuto che i biancocelesti stanno attraversando un periodo di difficoltà (soprattutto a causa degli infortuni, come quelli nel reparto di regia).

Tuttavia, l’allenatore rossonero ha subito messo in guardia: a suo dire, la Lazio “resta una buonissima squadra che potrebbe rientrare in corsa Champions.” Questo commento è un chiaro tentativo di mantenere alta la concentrazione dei suoi giocatori e di riconoscere il valore di avversari con elementi di spicco come Ciro Immobile, l’attaccante e bomber italiano.