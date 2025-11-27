Allegri torna sul derby e lancia la frecciata all’Inter: «Maignan? Prima parata facile, si enfatizza tutto. I portieri non si scambiano»

Allegri analizza la vittoria contro i nerazzurri e risponde alle critiche sulla fortuna: l’elogio a Mike e il rispetto per i rivali.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida casalinga di sabato sera contro la Lazio, Massimiliano Allegri è tornato ad analizzare a freddo la vittoria ottenuta nel derby contro l’Inter. Il tecnico del Milan ha risposto per le rime a chi insinuava che il risultato fosse frutto più della casualità o delle prodezze del singolo (il portiere) che del gioco corale, sottolineando come ogni squadra abbia i propri campioni e come le dinamiche del match siano state equilibrate.

Allegri ha voluto poi “normalizzare” la prestazione di Mike Maignan, forse per tenere alta la concentrazione, definendo semplice uno degli interventi decisivi del francese e ricordando il valore dell’avversario.

MERITO O FORTUNA NEL DERBY? – «I portieri non si possono invertire, uno è tesserato per il Milan, l’altro per l’Inter. La prima parata di Maignan è una parata facile, poi si enfatizza tutto. L’Inter è una grande squadra non scordiamocelo, abbiamo avuto entrambi situazioni favorevoli».

