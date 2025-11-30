Milan Lazio, è caos sul rigore: fallo di mano di Pavlovic? La spiegazione. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il convulso finale della sfida tra Milan e Lazio è stato dominato da un episodio controverso: il mancato calcio di rigoreconcesso ai biancocelesti al 95° minuto, dopo una lunga review al VAR. A smontare le polemiche e a fornire una chiave di lettura tecnica è intervenuto l’ex arbitro Luca Marelli, ospite negli studi di DAZN durante il programma Vamos.

Marelli ha giustificato la decisione finale dell’arbitro Collu, ovvero il non fischiare il rigore, pur criticando il motivo ufficiale addotto dal direttore di gara.

Tre Motivi per il “Non Rigore”: La Lezione di Marelli

Secondo l’esperto arbitrale, il presunto tocco di mano del difensore del Diavolo, Pavlovic, non avrebbe mai dovuto essere sanzionato con la massima punizione, e questo per tre ragioni inoppugnabili:

Estrema Vicinanza: La distanza ravvicinata tra i giocatori al momento del contatto rende l’azione involontaria e imprevedibile. Braccio Non Diretto: Il braccio non si muove in modo attivo verso la palla; è la palla che impatta il corpo. Pavlovic di Spalle: Il difensore rossonero era di spalle all’azione, rendendo impossibile la volontarietà del gesto.

“Quello di Pavlovic non è mai calcio di rigore per tre motivi… Non ci sono gli elementi per l’assegnazione di un calcio di rigore,” ha dichiarato Marelli, fornendo così una spiegazione tecnica che scagiona la decisione principale presa dal campo.

Collu: Giusta Decisione, Via Sbagliata

Nonostante l’esito finale sia stato corretto, Marelli ha criticato la modalità con cui l’arbitro Collu ha gestito il post-VAR, in linea con le polemiche sollevate anche da Massimiliano Allegri, il tecnico livornese del Milan.

Collu, infatti, ha optato per fischiare un fallo in attacco di un ospite su Pavlovic, una decisione considerata eccessiva e non necessaria da Marelli: “Collu ha preso la decisione giusta per la via sbagliata, perché assegnare poi un fallo in attacco è esagerato.” L’episodio conferma la necessità di chiarezza nelle comunicazioni arbitrali.

Il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, l’ex dirigente laziale, può comunque tirare un sospiro di sollievo: la vittoria è salva e l’analisi tecnica ufficiale supporta il risultato ottenuto sul campo dalla squadra di Allegri