Allegri scatenato, la frase contro Barella: il retroscena nascosto. E' successo durante il derby

Ranking Uefa, due squadre di Serie A mettono nel mirino il Milan: sorpasso in arrivo

Milan Lazio, Sarri in piena emergenza: soluzione inedita. A centrocampo con pochissimi elementi

Maignan super, la top 5 per gol evitati: c'è anche chi ha fatto meglio del portiere del Milan. La classifica

Milan Lazio, lontano dall’Olimpico la squadra di Sarri arranca: Allegri si affida a San Siro

Milan Lazio – Mister Maurizio Sarri deve fare i conti con il rendimento negativo della sua squadra in trasferta. Un dato che fa ben sperare i rossoneri

Domani sera, lo Stadio San Siro si prepara a ospitare la sfida tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Lazio di Maurizio Sarri. Se per il Diavolo giocare in casa rappresenta spesso un vantaggio, per i biancocelesti la trasferta si è rivelata finora un vero e proprio tallone d’Achille in questa stagione di Serie A.

Un Rendimento Esterno Preoccupante

I dati relativi al rendimento della Lazio lontano dall’Olimpico sono decisamente preoccupanti e rappresentano un elemento chiave di analisi in vista del match contro i rossoneri. Nelle classifiche del campionato per punti ottenuti fuori casa, la squadra di Sarri si posiziona al 16° posto.

Questo posizionamento in fondo alla classifica delle trasferte riflette una difficoltà cronica nel replicare la solidità e la fluidità di gioco mostrate tra le mura amiche. Con soli 5 punti conquistati lontano da casa, la squadra non è riuscita a imporre con continuità il proprio gioco, spesso a causa di un approccio meno incisivo o di una minore resistenza fisica e mentale fuori dal proprio ambiente.

Il Dettaglio delle Performance Esterne

Analizzando in dettaglio le cinque trasferte finora disputate, emerge un quadro di alti e bassi che evidenzia la fragilità del club capitolino in viaggio:

  • Vittoria al Ferraris: L’unica gioia esterna è arrivata con un’autoritaria vittoria per 0-3 contro il Genoa, una prestazione che aveva illuso i tifosi su una possibile continuità di risultati.
  • Pareggi Contenuti: Sono seguiti due pareggi, entrambi a reti inviolate (0-0), contro avversari di calibro come l’Atalanta e, sorprendentemente, contro il Pisa (impegnato in una categoria inferiore ma sempre avversario ostico).
  • Sconfitte Preoccupanti: A pesare sul bilancio sono soprattutto le due sconfitte: un netto 2-0 subito contro il Como e un 1-0 contro il Sassuolo. Queste débâcle hanno evidenziato problemi di finalizzazione e una vulnerabilità difensiva che non si addice a una squadra con ambizioni europee.
