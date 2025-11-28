Milan Lazio, lontano dall’Olimpico la squadra di Sarri arranca: Allegri si affida a San Siro

Milan Lazio – Mister Maurizio Sarri deve fare i conti con il rendimento negativo della sua squadra in trasferta. Un dato che fa ben sperare i rossoneri

Domani sera, lo Stadio San Siro si prepara a ospitare la sfida tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Lazio di Maurizio Sarri. Se per il Diavolo giocare in casa rappresenta spesso un vantaggio, per i biancocelesti la trasferta si è rivelata finora un vero e proprio tallone d’Achille in questa stagione di Serie A.

Un Rendimento Esterno Preoccupante

I dati relativi al rendimento della Lazio lontano dall’Olimpico sono decisamente preoccupanti e rappresentano un elemento chiave di analisi in vista del match contro i rossoneri. Nelle classifiche del campionato per punti ottenuti fuori casa, la squadra di Sarri si posiziona al 16° posto.

Questo posizionamento in fondo alla classifica delle trasferte riflette una difficoltà cronica nel replicare la solidità e la fluidità di gioco mostrate tra le mura amiche. Con soli 5 punti conquistati lontano da casa, la squadra non è riuscita a imporre con continuità il proprio gioco, spesso a causa di un approccio meno incisivo o di una minore resistenza fisica e mentale fuori dal proprio ambiente.

Il Dettaglio delle Performance Esterne

Analizzando in dettaglio le cinque trasferte finora disputate, emerge un quadro di alti e bassi che evidenzia la fragilità del club capitolino in viaggio: