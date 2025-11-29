Milan Lazio, attenzione a Provedel: meglio anche di Maignan. Il dato sulle parate

Milan Lazio – Attenzione ai clean sheet e alle parate di Ivan Provedel, i rossoneri devono stare attenti

Mentre il Milan di Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare l’ostica trasferta contro la Lazio, emerge un dato statistico che sottolinea la straordinaria solidità difensiva della squadra di Maurizio Sarri. Nelle prime 12 giornate di campionato, le Aquile si sono dimostrate una vera e propria fortezza, stabilendo un primato difensivo di altissimo livello.

Record di “Clean Sheet”: La Lazio ai Vertici Europei

La Lazio è la squadra italiana ad aver collezionato il maggior numero di ‘clean sheet’ (partite terminate senza subire gol) in questa stagione di Serie A, raggiungendo quota 7 dopo 12 gare.

Questo risultato non è solo un vanto nazionale, ma pone la squadra capitolina al vertice anche in Europa. Il record di 7 ‘clean sheet’ è infatti condiviso a livello continentale con giganti del calibro di Arsenal (la squadra guidata da Mikel Arteta), il Paris Saint-Germain (ricco club della Ligue 1) e l’Olympique Lione (altra potenza del calcio francese). Un traguardo che testimonia l’efficacia del lavoro tattico di Sarri nel blindare la retroguardia.

Ivan Provedel: Il Gigante tra i Pali

Dietro questa notevole statistica difensiva c’è un protagonista assoluto: Ivan Provedel. Il portiere italiano non è solo una figura affidabile, ma un vero e proprio muro. La sua presenza è fondamentale per la tenuta del reparto.

Le statistiche individuali di Provedel sono impressionanti: è il portiere di Serie A che ha effettuato il maggior numero di parate in assoluto in queste prime 12 giornate, con un totale di ben 46 interventi decisivi. Questo dato evidenzia un doppio scenario: da un lato, la reattività e l’abilità del portiere nel neutralizzare le minacce; dall’altro, suggerisce che la Lazio, pur essendo solida, concede comunque occasioni agli avversari, e la sua porta rimane imbattuta grazie soprattutto alle prodezze di Provedel.

Per il Diavolo di Allegri, questa statistica rappresenta un chiaro monito: violare la porta biancoceleste non sarà affatto semplice. Il reparto offensivo del Milan dovrà dimostrare la massima precisione e creatività per superare non solo l’organizzata difesa di Sarri, ma anche l’estremo difensore che, di fatto, è il più impegnato e il più efficace del campionato. Il duello tra gli attaccanti rossoneri e Provedel si preannuncia come il fattore decisivo del match.