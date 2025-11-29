Probabili formazioni Milan Lazio: le scelte di Allegri e Sarri per il big match di San Siro. Max lancia Nkunku con Leao

Probabili formazioni Milan Lazio: i rossoneri cercano il primato contro i biancocelesti, statistiche e schieramenti della 13ª giornata di Serie A

L’attesa è finita per uno dei classici del calcio italiano: Milan-Lazio, match valido per la 13ª giornata di Serie A 2025/26, andrà in scena nello splendido scenario dello stadio Meazza di Milano sabato 29 novembre alle ore 20:45. I numeri storici raccontano di un equilibrio spesso spezzato dal segno “X”: la Lazio è infatti l’avversaria contro cui il Milan ha pareggiato più sfide nel massimo campionato, ben 60 su 164 incontri totali, a fronte di 72 vittorie rossonere e 32 successi biancocelesti. Tuttavia, la tendenza recente suggerisce scintille e pochi calcoli, dato che solo uno degli ultimi 13 confronti diretti è terminato in parità (il 2-2 dell’andata dello scorso torneo).

Per quanto riguarda le scelte di campo, Massimiliano Allegri sembra aver sciolto gli ultimi dubbi confermando il modulo 3-5-2. A difendere i pali ci sarà l’inamovibile Maignan, protetto dal trio difensivo composto da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Sulle corsie laterali agiranno Saelemaekers a destra e il giovane Bartesaghi a sinistra, mentre le chiavi del centrocampo saranno affidate alla regia di Modric, coadiuvato dalla fisicità di Fofana e dalla geometria di Rabiot. In attacco, stante l’assenza del bomber titolare, spazio alla coppia formata da Nkunku e Leao. Restano indisponibili Athekame e Gimenez.

Sull’altro fronte, Maurizio Sarri risponderà con il suo classico 4-2-3-1. In porta Provedel, con una linea difensiva che vedrà Marusic e Pellegrini terzini, e la coppia centrale Gila–Romagnoli, con quest’ultimo grande ex della serata. La diga di centrocampo sarà formata da Guendouzi, Vecino e Basic. Sulla trequarti, alle spalle dell’unica punta Castellanos, agiranno Isaksen e Zaccagni. Pesanti le assenze tra i capitolini: out Cataldi, Cancellieri, Gigot e Rovella.

Probabili formazioni Milan Lazio

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.