Milan Lazio, assalto al primato sotto le luci di San Siro: senza Pulisic tocca a Nkunku trascinare il Diavolo. Allegri ha scelto il francese

Milan Lazio, Allegri cerca il sorpasso su Roma e Napoli ma perde il bomber americano per un guaio muscolare: grande occasione per il francese al fianco di Leao





L’onda lunga dell’entusiasmo per il trionfo nel derby della Madonnina deve trasformarsi in energia cinetica stasera, quando il Milan ospiterà la Lazio a San Siro nel match valido per la tredicesima giornata di Serie A. L’imperativo per la squadra di Max Allegri è non vanificare quanto di buono costruito contro l’Inter e puntare dritti alla vetta della classifica. La posta in palio è ghiottissima: battendo i biancocelesti, il Diavolo scavalcherebbe momentaneamente Roma e Napoli, portandosi al comando in solitaria in attesa del big match di domani sera tra giallorossi e azzurri. Sarebbe un segnale di forza incredibile da inviare a tutto il campionato.

Tuttavia, la marcia di avvicinamento alla sfida è stata turbata da una pesante defezione: mancherà infatti Christian Pulisic. Il capocannoniere rossonero e del torneo, decisivo domenica scorsa, ha dovuto alzare bandiera bianca per un affaticamento alla coscia rimediato in allenamento, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Sebbene lo staff medico rassicuri sui tempi di recupero — ipotizzando il rientro già in Coppa Italia o contro il Torino — stasera la sua assenza peserà sugli equilibri offensivi.

Milan Lazio, occasione irripetibile per Nkunku

Questo stop forzato offre però un’occasione d’oro, forse irripetibile, a Christopher Nkunku. Il francese, finora piuttosto in ombra dopo il costoso trasferimento estivo da 40 milioni, ha vinto il ballottaggio con Ruben Loftus-Cheek e formerà il tandem d’attacco con Rafael Leao. È il momento della verità per l’ex Chelsea, chiamato a non far rimpiangere l’americano e a svoltare la sua stagione. Buone nuove arrivano invece dalla corsia destra: Alexis Saelemaekers ha smaltito completamente il fastidio alla schiena e presidierà regolarmente la fascia dal primo minuto. Nulla da fare invece per Santiago Gimenez e Zachary Athekame, che restano fuori dalla lista dei convocati e proseguono il recupero.