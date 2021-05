Milan-Lazio Primavera 2-1, le pagelle del match: solito Olzer

Milan-Lazio Primavera 2-1, le pagelle del match del Vismara valido per la 22esima giornata del campionato Primavera 1

Le pagelle del Milan Primavera nella gara del Vismara. Contro la Lazio la squadra di Giunti trova una vittoria importantissima per 2-1. Decide una doppietta di Olzer.

TOP – Olzer 8: leader tecnico di questa squadra. La doppietta è solo la punta dell’iceberg del suo lavoro. Sono 10 gol in campionato.

FLOP – Roback 5: Altra prova negativa per lo svedese, impalpabile per tutto il tempo in cui è rimasto in campo.

LE PAGELLE:

MILAN (4-3-3): Jungdal 6.5; Kerkez 6 (46′ Oddi 6), Michelis 6.5, Obaretin 6.5, Coubis 6; Frigerio 6, Robotti 5.5 (74′ Saco 6), Di Gesù 6.5 (90′ Bright S.V.); Roback 5 (55′ N’Gbesso 5.5), Capone 5 (55′ El Hilali 6), Olzer 8. A disp.: Moleri, Tolomello, Filì, Pobi, Cretti, Pseftis. All.: Giunti 6.5

LAZIO (3-5-2): Furlanetto; 6.5 Adeagbo 5.5 (82′ T. Marino S.V.), Pica 5, Floriani 5.5; Novella 5.5, A. Marino 6 (76′ Czyz 5.5), Bertini 6, Shehu 5 (76′ Tare 5.5), Ndrecka 5; Moro 7, Castigliani 5.5 (65′ Nimmermeer). A disp.: Peruzzi, Campagna, Cesaroni, Zappala. All.: Menichini 5.5 2