Milan Lazio, i precedenti in Serie A: comanda il Diavolo, biancocelesti con la pareggite

Milan Lazio, i precedenti in Serie A tra rossoneri e biancocelesti. Il bilancio a favore del Diavolo

Il big match di San Siro tra il Milan di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano, e la Lazio di Maurizio Sarri, l’allenatore maestro del ‘sarrismo’, non è solo uno scontro cruciale per la classifica attuale, ma affonda le radici in una storia di confronti diretti in Serie A caratterizzata da un incredibile equilibrio, soprattutto per quanto riguarda i risultati di parità.

I Rossoneri e la Lazio: La Storia dei Frequenti Pari

Analizzando la lunga tradizione di sfide tra il Diavolo e le Aquile nella massima serie, emerge un dato statistico unico per il club capitolino. Nella propria storia in Serie A, la Lazio non ha mai ottenuto un numero di pareggi più alto che contro i rossoneri: ben 60 sfide si sono concluse con il segno X in schedina.

Questo numero record sottolinea come, nonostante le differenti epoche e gli stili di gioco, gli scontri tra queste due formazioni abbiano spesso prodotto match combattuti, dove nessuna delle due squadre è riuscita a prevalere sull’altra. Un monito per Allegri e Sarri: la tendenza storica punta verso una partita tirata, dove la divisione dei punti è un’opzione molto concreta.

Il Bilancio Totale: Dominio Milanista ma Grande Lotta

Nonostante la frequenza dei pareggi, il bilancio complessivo degli incontri pende storicamente a favore del Milan. Sulle 164 sfide totali disputate in Serie A:

Vittorie Milan: Il Diavolo ha trionfato in 72 occasioni , dimostrando una superiorità storica, in linea con il suo blasone di club più titolato.

Il ha trionfato in , dimostrando una superiorità storica, in linea con il suo blasone di club più titolato. Vittorie Lazio: Le Aquile hanno conquistato i tre punti in 32 partite , un dato che testimonia la difficoltà di imporsi in casa dei rossoneri o contro di essi.

Le hanno conquistato i tre punti in , un dato che testimonia la difficoltà di imporsi in casa dei o contro di essi. Pareggi: Le restanti 60 partite si sono concluse in parità.

Questa panoramica statistica offre un contesto affascinante al match di oggi. Il Milan cercherà di replicare la sua supremazia storica, mentre la Lazio di Sarri mira a migliorare il proprio bilancio in trasferta e a ridurre la distanza con il Diavolo. Ma il fattore più probabile, secondo la storia, resta l’equa divisione della posta in palio.