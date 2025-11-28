Milan Lazio, Pedro ha deciso l’ultimo precedente: prima però un dominio rossonero. A San Siro i biancocelesti non hanno vita facile

Milan Lazio, i precedenti dicono Diavolo! Dal 1990 in poi i successi biancocelesti si contano sulla dita di una mano

L’atteso appuntamento calcistico è fissato per domani sera: Milan-Lazio si sfideranno sul prato sacro dello Stadio Giuseppe Meazza, meglio noto come San Siro. La gara, valida per il massimo campionato di Serie A, promette scintille, ma i precedenti storici disegnano un quadro nettamente favorevole ai padroni di casa.

La Svolta del 2025: L’Ultimo Blitz Capitolino

L’ultimo incrocio tra rossoneri e biancocelesti nel tempio del Diavolo è ancora vivo nella memoria dei tifosi. Era il marzo del 2025 quando la Lazio, guidata da Marco Baroni, riuscì a compiere l’impresa. Il match, combattuto fino all’ultimo respiro, fu deciso da un episodio cruciale allo scadere: un calcio di rigore trasformato con freddezza dall’esterno spagnolo Pedro, ex Barcellona e Chelsea, regalò ai capitolini un preziosissimo 1-2.

Quella vittoria non fu solo un risultato di campo, ma un vero e proprio strappo nella storia recente dei confronti diretti a Milano.

Il Tabù San Siro: Una Fortezza Quasi Inviolabile

Prima del successo targato 2025, la statistica della Lazio in casa del Milan in Serie A è quasi impietosa. Analizzando lo storico dal 1990 in poi, l’unico altro successo del club laziale è datato novembre 2019. In quell’occasione, la squadra di Simone Inzaghi riuscì a imporsi, spezzando un digiuno che durava da ben tre decenni.

Per il resto, lo Stadio San Siro si è rivelato una fortezza quasi inespugnabile per gli ospiti romani. Il bilancio si traduce quasi interamente in vittorie del Milan o in rari pareggi, a testimonianza della difficoltà ambientale e tecnica che i biancocelesti incontrano in uno dei palcoscenici più prestigiosi d’Italia. Giocatori lombardi di ogni epoca hanno cementato questa tradizione vincente, rendendo la trasferta un incubo per chi veste la maglia celeste.

Milan-Lazio: La Caccia alla Conferma e al Riscatto

Domani sera, la Lazio cercherà di dimostrare che la vittoria del 2025 non è stata un caso isolato, puntando al primo “bis” ravvicinato a San Siro nel nuovo millennio. Il Milan, dall’altra parte, cercherà di ripristinare immediatamente l’equilibrio storico e di difendere il suo incredibile record casalingo.

La partita sarà un test cruciale sia per la classifica che per la psicologia delle due formazioni. La squadra di Milano parte con i favori del pronostico dettati dalla storia, ma gli aquilotti hanno dimostrato di avere le carte in regola per ribaltare anche le statistiche più sfavorevoli.