Lazio Milan, in vendita i biglietti di Coppa Italia: tutte le informazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il grande appuntamento di Coppa Italia Frecciarossa si avvicina e i tifosi sono pronti a riversarsi allo Stadio Olimpico. La Lazio ospiterà il Milan negli ottavi di finale giovedì 4 dicembre alle ore 21:00, e la società biancoceleste ha diramato tutte le modalità di acquisto per accedere al match.

La vendita dei biglietti parte ufficialmente oggi, giovedì 27 novembre, a partire dalle ore 12:00. Sarà un test cruciale per il Diavolo, con il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri che puntano con determinazione anche alla competizione nazionale per aggiungere un trofeo alla bacheca.

💻 Acquisto Biglietti: Tutte le Modalità Disponibili

Per i tifosi del Milan e gli appassionati che desiderano assistere all’incontro tra le aquile di Sarri e i rossoneri, i tagliandi sono acquistabili attraverso i seguenti canali:

Online : Tramite il circuito ufficiale Vivaticket .

: Tramite il circuito ufficiale . Punti Vendita: Presso tutti i Punti Vendita Vivaticket autorizzati.

Si sottolinea che le tariffe agevolate per Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella (entrambi con accompagnatore) potranno essere acquistate esclusivamente presso i negozi Lazio Style 1900.

Regole Chiave per l’Accesso e l’Acquisto

L’organizzazione ha ribadito alcune regole fondamentali:

Limite di Acquisto: Nella vendita libera, è possibile acquistare un massimo di quattro biglietti per singola persona. Per gli eventuali tre tagliandi aggiuntivi, è sufficiente presentare la copia del documento d’identità dei beneficiari. Documento Obbligatorio: All’acquisto fisico, è obbligatorio esibire un documento di identità valido. Si ricorda che patenti senza indicazione della residenza non saranno considerate idonee. Bambini: I bambini di 4 anni (nati dal 01/01/2021) hanno accesso gratuito e senza biglietto, a patto che presentino un documento d’identità o la tessera sanitaria.

🔄 Cambio Nominativo: Quando è Permesso e Quando è Vietato

La Lazio ha previsto la possibilità di cambio nominativo per i biglietti e gli abbonamenti (solo per tariffa corrispondente). È possibile effettuare la procedura cliccando qui [Link non fornito nel testo originale, ma inserito a scopo informativo].

ATTENZIONE: Il cambio nominativo è sempre vietato per i biglietti destinati al settore ospiti.

Per chi dovesse recarsi allo stadio il giorno della gara, la biglietteria presso il box di Via Nigra – Stadio dei Marmi – Sportello Biglietteria sarà aperta dalle ore 17:00.