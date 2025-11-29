Milan Lazio per fare 13, ai rossoneri non capita da tre anni: a San Siro per riuscirci

Milan Lazio – Obiettivo 13 per la squadra di mister Massimiliano Allegri per raggiungere la striscia dei risultati di Pioli

Il Milan si prepara alla cruciale sfida di domani sera contro la Lazio con un obiettivo ben preciso, oltre alla vittoria: estendere la propria impressionante striscia di risultati utili consecutivi. Sotto la guida di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese noto per la sua capacità di infondere solidità nelle sue squadre, i rossoneri sono attualmente imbattuti da dodici partite tra campionato e coppa.

La Caccia al Tredicesimo Sigillo

La squadra del Diavolo scenderà in campo a San Siro contro i biancocelesti di Maurizio Sarri, il tecnico toscano con un credo tattico ben definito, con la possibilità di toccare quota 13 gare senza sconfitta. Mantenere l’imbattibilità nel match di domani sera permetterebbe al Milan di Alllegri non solo di consolidare la propria posizione in classifica, ma anche di eguagliare un importante record recente nella storia del club.

Questo filotto di prestazioni positive è la prova della ritrovata compattezza e della continuità che l’allenatore è riuscito a imprimere al gruppo. Contro la Lazio, che si presenta a San Siro con notevoli problemi di formazione, soprattutto a centrocampo, i rossoneri cercheranno di sfruttare la spinta del proprio pubblico per garantirsi almeno un punto che varrebbe il record.

Il Confronto con L’Era Pioli

Il raggiungimento del tredicesimo risultato utile consecutivo assumerebbe un valore storico significativo, poiché permetterebbe ad Allegri di pareggiare l’eccezionale record stabilito dal Milan di Stefano Pioli, l’allenatore parmigiano artefice della conquista dello Scudetto 2022.

La striscia di 13 gare senza sconfitta registrata dall’ex tecnico rossonero si sviluppò a cavallo tra le stagioni 2021/22 e 2022/23, un periodo che vide il Milan esprimere un calcio spettacolare e ottenere risultati fondamentali per la vittoria del titolo. Eguagliare quel traguardo, sebbene in un contesto differente e senza gli impegni europei di questa stagione, confermerebbe la solidità e la resilienza di questo attuale club meneghino.