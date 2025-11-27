Mercato Milan, Allegri frena: «Rosa giusta, i 'cinque morti' sono tornati dalle Nazionali. A gennaio solo...»

Mercato Milan: il tecnico livornese difende il gruppo e spiega l’emergenza dell’ultimo mese. Nessuna rivoluzione in inverno, la società lavora per il futuro



Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Lazio, Massimiliano Allegri ha risposto in maniera netta e colorita alle domande riguardanti le possibili manovre del Milan nella prossima sessione di calciomercato. Il tecnico ha voluto spegnere sul nascere le voci di una rosa incompleta, attribuendo le recenti difficoltà non a lacune strutturali, ma a contingenze sfortunate legate agli impegni internazionali che hanno decimato le energie fisiche e mentali della squadra.

Mercato Milan, il pensiero di Allegri in vista di gennaio

SERVE QUALCOSA A GENNAIO? – «L’ultimo mese ho avuto cinque morti a causa della Nazionale. La rosa è giusta, il numero è giusto. La società sta lavorando per il futuro, a gennaio è sempre particolare. Mettere giocatori che non servono non ne vale la pena, abbiamo già un gruppo importante».

Una metafora forte, quella dei “cinque morti”, usata per descrivere lo stato in cui diversi elementi chiave (come Rabiot, Pulisic ed Estupinan) sono rientrati dagli impegni con le rispettive selezioni, costringendo l’allenatore a fare i salti mortali per mettere in campo una formazione competitiva. Per Allegri, dunque, l’organico è all’altezza degli obiettivi e non necessita di rivoluzioni che rischierebbero di alterare gli equilibri, a meno di vere e proprie occasioni che migliorino la qualità della rosa.

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI