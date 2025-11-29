Milan Lazio, tra i biancocelesti nessun goleador: Zaccagni e Guendouzi i “migliori” tra i titolari

Milan Lazio – Nessun osservato speciale nella squadra di Maurizio Sarri per gli uomini di Allegri. Chi è il miglior marcatore dei biancocelesti?

L’imminente scontro tra il Milan di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano, e la Lazio di Maurizio Sarri, l’allenatore che predilige il gioco offensivo, porta con sé un interessante paradosso tattico, soprattutto per quanto riguarda la minaccia offensiva rappresentata dalle Aquile.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare per una squadra che ambisce all’alta classifica, non sembra esserci un unico bomber designato o un elemento che il Diavolo debba temere in maniera preponderante in termini di gol segnati. L’efficacia della Lazio in questa prima parte di stagione è stata distribuita, non concentrata su un implacabile finalizzatore.

Guendouzi e Zaccagni a quota 2

Analizzando i probabili titolari che Sarri schiererà in campo contro i rossoneri, i migliori marcatori presentano numeri modesti, ma significativi della coralità del gioco. I calciatori che finora hanno messo a segno il maggior numero di reti tra gli undici iniziali sono il centrocampista guerriero Mattéo Guendouzi e l’ala veloce e tecnica Mattia Zaccagni, entrambi a quota 2 gol.

Questa statistica suggerisce che l’attenzione della difesa del Milan non dovrà focalizzarsi su un unico attaccante, ma piuttosto sulla capacità del centrocampo laziale di inserirsi e sulla velocità degli esterni, come lo stesso Zaccagni. I difensori rossoneri, guidati dall’organizzazione tattica di Allegri, dovranno mantenere alta la concentrazione su tutti i fronti.

Il Jolly dalla Panchina: Attenzione a Castellanos

Tuttavia, il vero elemento di potenziale pericolo per la retroguardia del Diavolo potrebbe provenire dalla panchina. L’attaccante argentino Valentín “Taty” Castellanos, punta centrale arrivata per dare un’alternativa di peso in attacco, è finora il capocannoniere della rosa biancoceleste con 3 reti all’attivo.

Questo dato è cruciale per la gestione della partita da parte di Allegri. Se la partita dovesse rimanere in bilico, l’ingresso di un finalizzatore fresco e già a segno come Castellanos potrebbe rivelarsi la mossa vincente per Sarri. Il tecnico del Milan dovrà preparare la sua squadra non solo ad arginare gli undici iniziali, ma anche a neutralizzare l’impatto dei subentrati.

In sintesi, se la Lazio manca di un “cannone” da doppia cifra, la sua forza risiede nella distribuzione del gol, e il Milan farebbe bene a non sottovalutare la minaccia del reparto avanzato, specialmente considerando il potenziale impatto di Castellanos a gara in corso.