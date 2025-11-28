Sarri cambia la lista, novità in casa Lazio: ci sarà contro il Milan. Un rinforzo in più per i biancocelesti

Sarri costretto ad effettuare un altro cambio nella lista della Serie A. Il calciatore sarà a disposizione per Milan Lazio

A poche ore dal cruciale scontro di Serie A contro il Milan di Massimiliano Allegri, in programma domani sera nello scenario di San Siro, la Lazio ha riservato una mossa a sorpresa che evidenzia la situazione di emergenza in casa biancoceleste. L’allenatore Maurizio Sarri, il tecnico toscano con una forte predilezione per un centrocampo tecnico e ben orchestrato, è stato costretto a ricorrere a un cambio last minute nella lista della Serie A per rimediare all’ondata di infortuni.

Il Ritorno di Dele-Bashiru e L’Esclusione di Hysaj

La novità più rilevante è il reintegro in lista del giovane centrocampista Dele-Bashiru. Il nigeriano, che può agire come mezzala dinamica, torna così a disposizione del tecnico per affrontare le prossime sfide. Questa decisione è un chiaro segnale di quanto sia pressante la crisi in mediana.

Per far spazio a Dele-Bashiru, la dirigenza laziale ha dovuto escludere dalla lista Elseid Hysaj, il terzino albanese di fiducia di Sarri che ha ricoperto spesso il ruolo di jolly difensivo. Una scelta dolorosa, che però sacrifica il reparto difensivo per dare respiro al centrocampo.

Il Centrocampo in Crisi in Vista del Diavolo

L’intervento di Sarri è una risposta diretta alla grave emergenza a centrocampo. Il tecnico non può infatti contare su due elementi fondamentali nel ruolo di regista: Nicolò Rovella e Danilo Cataldi. Rovella, il giovane italiano con grande potenziale, e Cataldi, lo specialista sui calci piazzati, sono entrambi ai box per infortunio.

L’innesto di Dele-Bashiru porta il numero di centrocampisti a disposizione di Sarri a cinque. Oltre al nigeriano, l’allenatore potrà contare su Tomà Basic, Matias Vecino, Mattéo Guendouzi, e il giovane Belahyane.

La presenza di Dele-Bashiru, seppur come riserva, offre a Sarri un’opzione in più per il turnover e per gestire i momenti di difficoltà nel match contro il Milan di Max Allegri, l’allenatore livornese che certamente cercherà di mettere sotto pressione i laziali proprio nella zona nevralgica del campo.