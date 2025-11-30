Milan Lazio, altro miracolo enorme di Mike Maignan: Condò lo sottolinea così. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il successo del Milan per 1-0 contro la Lazio è stato archiviato grazie al gol di Leão, ma l’analisi post-partita ha messo in luce un altro protagonista assoluto: Mike Maignan. La parata miracolosa compiuta dal portiere francese su Gila nei primi minuti di gioco è stata definita l’episodio chiave della gara. Il giornalista Paolo Condò, intervenuto in diretta su Sky Sport 24, ha esaltato il valore e l’importanza strategica di questo intervento.

Una Parata che Vale un Rigore: L’Analisi di Condò

Condò ha paragonato l’intervento iniziale di Maignan ai suoi rigori parati nelle fasi cruciali delle partite, sottolineando come l’effetto sull’andamento del match sia stato identico, se non superiore.

“Questo è il terzo rigore che para,” ha commentato Condò in riferimento a interventi di analoga difficoltà. “Il valore dei due rigori è che li para in finale di partita. Qui contro Gila permette al Milan un ingresso soft in gara e non subito col fiatone di dover recuperare.”

L’intervento ha avuto un impatto psicologico enorme. Evitare un gol a freddo della Lazio ha permesso al Diavolo di gestire l’ansia e il ritmo, applicando la tattica attendista voluta da Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore toscano. La parata d’oro di Maignan ha lasciato i rossoneri in attesa dell’occasione giusta, che è poi arrivata puntualmente a inizio ripresa.

Allegri, Maignan e la Mentalità Vincente

Questa capacità di neutralizzare i pericoli nei momenti topici è la firma di Maignan, il cui valore va oltre la semplice tecnica tra i pali. È un vero e proprio leader emotivo. La sua presenza garantisce al Milan di Allegri la serenitànecessaria per sviluppare il proprio gioco senza l’assillo di dover rimontare immediatamente.

Allegri sa bene che la difesa, guidata dal suo estremo difensore, è la base solida su cui costruire le ambizioni per la conquista della seconda stella.

Tare e il Capitolo Rinnovo

Il rendimento eccezionale di Mike Maignan rafforza la sua posizione di giocatore chiave per il presente e il futuro del club. Il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, l’ex dirigente laziale ora uomo mercato dei rossoneri, ha tra le priorità assolute la gestione del rinnovo del portiere.

Un giocatore con la continuità e l’incisività di Maignan è insostituibile. Le sue parate, come sottolineato da Condò, pesano sul bilancio sportivo quanto i gol degli attaccanti. Tare dovrà lavorare per blindare il campione francese e assicurarsi che il pilastro difensivo resti al centro del progetto tecnico di Allegri per gli anni a venire.