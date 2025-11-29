Milan Lazio, Leao chiamato agli straordinari senza Pulisic: il nuovo ruolo da “operaio” e i numeri record per trascinare il Diavolo

Milan Lazio, Leao si è trasformato in un 9 di manovra decisivo anche nel lavoro sporco: media gol super e leadership totale per l’assalto alla vetta

Il Milan si prepara a vivere una notte fondamentale a San Siro ospitando la Lazio, in una gara valida per la tredicesima giornata di Serie A che dirà molto sulle reali ambizioni tricolori della squadra. Massimiliano Allegri, fresco della prestigiosa vittoria numero 100 sulla panchina rossonera e del trionfo nel derby, deve però fare i conti con l’assenza pesante di Christian Pulisic. Come evidenzia l’approfondimento di Calciomercato.com, l’americano ha alzato bandiera bianca per un affaticamento muscolare e salterà anche la prossima sfida di Coppa Italia: al suo posto spazio dal primo minuto a Christopher Nkunku, che ha vinto il ballottaggio con Ruben Loftus-Cheek.

Milan Lazio, Leao leader del Milan: i numeri

Tuttavia, i riflettori della critica e dei tifosi sono tutti puntati su Rafael Leao. Nel nuovo assetto disegnato dal tecnico livornese, il portoghese agisce ormai da centravanti atipico, un ruolo interpretato con uno spirito di sacrificio encomiabile nella stracittadina contro l’Inter. Non solo le solite fiammate estetiche, ma tanto lavoro sporco: scontri fisici durissimi (come quelli con Acerbi), sponde spalle alla porta e movimenti funzionali per aprire spazi ai compagni. Allegri ha trasformato il suo numero 10 in un “operaio” di lusso, capace di sporcarsi le mani per il bene collettivo senza perdere la sua aura da stella, come dimostrato nell’azione che ha portato al gol decisivo nel derby.

Questa evoluzione tattica e mentale non ha però intaccato la sua vena realizzativa, anzi, l’ha potenziata. I dati riportati da Calciomercato.com certificano la miglior partenza di Leao in rossonero: nonostante lo stop iniziale di quattro giornate per infortunio, il lusitano viaggia alla media mostruosa di un gol ogni 135 minuti (4 reti in 8 presenze). Un dato netto, decisamente superiore a tutte le stagioni precedenti (nel 2021-22 segnava ogni 220 minuti, l’anno scorso ogni 247), che testimonia come la cura Allegri stia funzionando su tutti i fronti. Stasera contro la Lazio, senza il gemello Pulisic, toccherà a questo “nuovo” Leao caricarsi tutto il Milan sulle spalle.