Leao e compagni avvisati, in Milan Lazio c’è un arduo scoglio da superare: il dato è preoccupante

Leao e gli altri attaccanti del Milan avranno un avversario arduo contro cui scontrarsi sabato: Ivan Provedel

La vigilia del cruciale scontro di Serie A tra il Milan e la Lazio, in programma sabato sera a San Siro, è dominata da un duello che si preannuncia stellare: la forza d’urto offensiva dei rossoneri contro la solidità difensiva dei biancocelesti. In particolare, l’intero reparto avanzato del Diavolo — con l’esplosivo Rafael Leão, l’ala portoghese capace di spaccare le partite con le sue accelerazioni, in primis — è formalmente avvisato.

Il Fattore Provedel: Il Portiere che “Annulla” i Gol

Il principale ostacolo tra gli attaccanti del club meneghino e la gioia del gol è rappresentato da un uomo solo: Ivan Provedel. Il portiere della Lazio, l’estremo difensore italiano che ha trovato la sua definitiva consacrazione con i laziali, è indiscutibilmente il miglior interprete della sua categoria in questa stagione per una specifica e fondamentale metrica.

Provedel è, infatti, il portiere con il maggior numero di “Gol Evitati” (PSxG-GA) nell’intero campionato di Serie A. Con una statistica impressionante di 6.2 gol evitati, il suo impatto è misurabile e decisivo. Questo dato tecnico significa che, in sei occasioni e oltre, il portiere ha parato tiri che, secondo le probabilità statistiche, sarebbero dovuti finire in rete. La sua capacità di compiere interventi che vanno oltre le aspettative è il vero segreto della spesso inattaccabile difesa orchestrata da mister Sarri.

L’Esame per l’Attacco del Milan

Per Leão e i suoi compagni di reparto, la sfida di sabato sera non sarà solo contro i centrali difensivi della Lazio, ma in primis contro la reattività e il posizionamento del loro numero uno.

Attaccanti come il centravanti Olivier Giroud, il bomber francese dotato di grande fisico e tecnica, dovranno essere impeccabili nella finalizzazione, sapendo che anche un tiro apparentemente imparabile potrebbe non bastare. La precisione e la potenza saranno elementi chiave per superare questo “muro” umano. Per il Milan, scardinare la porta difesa da Provedel sarà un test di maturità cruciale per le ambizioni stagionali.