Leao Acerbi, il Bordocam DAZN svela la tensione nel derby: «La prossima volta ti stacco il dito». Cosa è successo

Leao Acerbi, le telecamere di DAZN svelano il duro confronto tra i due: il difensore ha tirato i capelli al portoghese, volano minacce in campo



Il Derby di Milano, vinto dal Milan per 0-1, continua a regalare retroscena esplosivi. L’ultimo è emerso grazie a DAZN, che ha pubblicato la nuova puntata del format “Bordocam”, permettendo di rivivere le tensioni della gara direttamente dal campo. Le telecamere hanno catturato un duro confronto che ha coinvolto il leader del Milan, Rafael Leao, e il difensore nerazzurro, Francesco Acerbi. L’episodio più provocatorio è stato il gesto di Acerbi che ha tirato più volte i capelli all’attaccante rossonero, un chiaro tentativo di innervosire e destabilizzare l’avversario.

La tattica di Acerbi non è passata inosservata a Leao. Stanco del trattamento, il portoghese ha deciso di affrontare direttamente il difensore: ad un certo punto, Leao si è diretto verso il difensore nerazzurro per mettere un punto alla questione, dicendogli chiaramente che «E’ l’ultima volta» che tollera quel tipo di comportamento antisportivo. La reazione di Acerbi, tuttavia, è stata tanto aggressiva quanto inaspettata, trasformando l’avvertimento in una vera e propria minaccia fisica.

Leao Acerbi, il faccia a faccia nel derby

IL CONFRONTO LEAO-ACERBI – «Non l’ho fatto apposta. Ma cosa mi punti il dito? La prossima volta ti stacco il dito».

Questo filmato inedito non solo svela l’alta tensione che ha caratterizzato la stracittadina, ma fornisce anche un contesto al rendimento di Leao, spesso costretto a bisticciare con la marcatura esperta e fisica di Acerbi (come già sottolineato da Sabatini in precedenza). La tattica del difensore, pur non essendo stata sanzionata dal direttore di gara, mirava chiaramente a destabilizzare il giocatore più pericoloso del Milan. Le parole di Acerbi rappresentano una minaccia esplicita e sottolineano il livello di nervosismo che ha dominato la sfida. Il “Bordocam” ha così portato alla luce un episodio che, se fosse stato udito dall’arbitro in tempo reale, avrebbe potuto portare a provvedimenti disciplinari, svelando un lato oscuro di uno scontro già infuocato.